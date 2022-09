Probabilmente,se non sicuramente,è un fatto storico per lo sport molisano.Esattamente per l’equitazione,visto che una cavalla nata a Bojano parteciperà ai Campionati del Mondo dei giovani cavalli da salto. Alkalyne,questo il nome della cavalla,è nata nel Molise nell’allevamento della Società Agricola del Sole di Luigi Perrella,un conosciutissimo imprenditore matesino che anni fa è stato anche presidente della squadra di calcio del Bojano e che ha sempre nutrito un amore viscerale per il mondo dell’equitazione. Alkalyne,che ha cinque anni, ha dovuto affrontare un durissimo percorso di selezioni che si sono svolte in Italia,al termine delle quali si è piazzata al terzo posto,che le ha garantito il diritto di partecipare ai Campionati del Mondo,che si svolgeranno da domani fino al 25 settembre nella città belga di Lanaken. A montarla sarà il cavaliere casertano Sergio Santabarbara,mentre l’addestratore Simone Perrella è già da qualche giorno in Belgio,dove ha portato in anticipo Alkalyne per farla acclimatare bene e per farle provare il campo di gara. Da parte sua Luigi Perrella,il titolare dell’allevamento e a sua volta anche addestratore,ha dichiarato tutta la sua soddisfazione e il suo compiacimento per un risultato che ripaga di tutti i sacrifici compiuti per portare Alkalyne a questo risultato di incommmensurabile importanza.