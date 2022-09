Trivento dice No alla violenza sulle donne, una panchina rossa all’inaugurazione della Piazzetta del Sorriso. Dopo l’intervento di rivisitazione della parte soprastante il Centro Polifunzionale in Corso Beniamino Mastroiacovo di Trivento – fa sapere il sindaco Pasquale Corallo – si organizza un evento con l’Associazione “Un Filo che Unisce” presieduta dalla dott.ssa Michela Anziano, patrocinato dalla Città di Trivento, per l’inaugurazione della “Piazzetta del Sorriso”, che si terrà venerdì 23 settembre 2022, alle ore 17:00. Nel contempo, verrà inaugurata la “panchina rossa”, come segno e simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, con la gradita presenza della Presidente dell’Associazione “Liberaluna onlus” dott.ssa Maria Grazia La Selva.