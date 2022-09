Share on Twitter

Incidente mortale questa sera intorno alle 21.00 a Termoli sulla tangenziale nord in direzione Pescara.

Secondo la prima ricostruzione un uomo,che viveva a San Salvo,alla guida di una Fiat 16 non avrebbe visto il newjersey che delimita il cantiere e dopo un violento impatto contro la barriera di cemento ha sfondato il guardrail volando con l’auto per 15 metri, sarebbe morto sul colpo.

Termoli, auto vola dal ponte della tangenziale: muore un uomo

Lo schianto è stato così forte che il rumore è stato percepito dai residenti dei palazzi distanti a un centinaio di metri che si sono riversati sui balconi.

Il luogo della tragedia è da molti mesi al centro di polemiche e lamentele degli automobilisti per i lavori in corso e che non vedono la fine.

Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il buio e la zona impervia hanno reso difficile il recupero sia del mezzo che del corpo.