Poteva finire peggio per il cagnolino che questa mattina si trovava in bilico fuori dalla recinzione. sul ponte dell’ A14 in territorio Arcora di Campomarino.

Tempestivo l’intervento della polizia locale di Campomarino e dei vigili del fuoco, allertati dagli automobilisti.

Arrivati sul posto hanno tranquillizzato il cagnolino spaventato e l’hanno tratto in salvo.

L’animale è sprovvisto di microchip, non si sa se si tratti dell’ennesimo caso di abbandono, ora è stato affidato ai servizi veterinari dell’Asrem.