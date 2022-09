Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Campobasso, Mario Annuario, con una interpellanza al sindaco e all’assessore alla Mobilità, ha sottolineato la pericolosità dell’incrocio tra Via Crispi e via XXV aprile. “Diverse le segnalazioni di cittadini e automobilisti – ha spiegato – e numerosi anche gli incidenti e le difficoltà soprattutto per gli anziani”.” Annuario ha chiesto se sia stata fatta una valutazione su possibili interventi per eliminare le criticità riscontrate e se si ritenga opportuno predisporre all’altezza dell’incrocio bande rumorose, segnalazioni luminose, limiti di velocità a 30 km orari e paletti protettivi.