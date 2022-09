Un mix tra cultura e enogastronomia. Con l’iniziativa ”I luoghi del Gusto” la Fondazione Italiana Sommelier del Molise sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 sarà presente al Museo Sannitico di Campobasso, al Castello di Capua di Gambatesa, al Castello Pandone e al Museo Archeologico di Venafro per accompagnare le visite guidate a degustazioni enogastronomiche che avranno come protagonisti i prodotti del territorio. L’appuntamento si inserisce nel più ampio contesto delle Giornate Europee del Patrimonio 2022. Il via sabato 24 settembre, dalle 17 alle 21:30 al Museo Sannitico e in contemporanea al Castello Pandone di Venafro. Il 25 settembre appuntamento al Museo Archeologico di Venafro (10:30-13) e al Castello Di Capua di Gambatesa (10:30-15).