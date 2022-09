I dati Covid in Molise con il bollettino diffuso dall’Asrem. C’è un nuovo decesso: una donna di 91 anni di sesto Campano che era ricoverata in Malattie infettive. I nuovi positivi sono 75 su 780 tamponi processati. Tasso di positività al 9,6%. I guariti sono 223. Non si registrano ricoveri né dimissioni. I pazienti in cura al Cardarelli sono 5, nessuno in Terapia intensiva. Dei nuovi positivi 15 sono di Termoli e Isernia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 3505.