Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri di Campobasso, supportati dai cani antidroga del Nucleo Cinofili di Chieti e con un velivolo del 5° Nucleo Elicotteri di Pescara, stanno eseguendo una serie di perquisizioni e controlli a tappeto in diverse zone ed abitazioni del capoluogo molisano e comuni limitrofi.

Alle ore 11:00 di oggi, nella sede del Comando Provinciale di Campobasso, in Via Mazzini, si terrà una conferenza stampa per illustrare dettagli dell’operazione.