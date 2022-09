Fedez, Ex Amici Audax Longobarda, Fc Bacioni, Zio Bò, Amici del Fiume, SMLC, Giunta Comunale, Onorevoli, Scarsenal, Mez U Chian, Patini, Liverini, O Zì, M&W, Bourussia, FC Arap l’Uochji, Trivento ed Ac Picchia: queste le 18 squadre che hanno composto la griglia di partenza della quinta tappa stagionale del torneo amatoriale ed itinerante di calcio balilla organizzato da Trivisonno Biliardi e Giochi. Ospiti della location messa a disposizione dal Bar da Prinz di Pasqualino De Renzis, la cornice dello scorso fine settimana è stata quella di Piazza del Piano a Toro (Cb). Grande coinvolgimento nel piccolo borgo alle porte di Campobasso, massiccia la partecipazione delle squadre locali, arricchita dalla presenza di giocatori in trasferta amatori della disciplina. Tra i giocatori anche il Sindaco Roberto Quercio che ha sposato l’evento lasciandosi coinvolgere dal clima di festa. La ditta Trivisonno continua a lavorare nell’organizzazione delle prossime tappe, intanto conferma la propria presenza all’evento Più Sport Più Vita – Tour 2022, organizzato da Sporte e Salute Molise. Manifestazione in programma lunedì, in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso, all’interno del Villaggio dello Sport.