Esordio con vittoria per il Circolo La Nebbia Cus Molise che ha iniziato la stagione centrando il passaggio del turno in Coppa della Divisione a spese del Frosinone. Tra i pali rossoblù c’è stato l’esordio del portiere, classe 2004, Bruno Piscitelli. Queste le sue sensazioni. In coppa della Divisione venerdì è arrivata una bella vittoria. Quali le sensazioni per il tuo esordio nel futsal dei ‘grandi’? “È stata una grande esperienza esordire venerdì nel primo impegno ufficiale di questa stagione. Ero molto emozionato. Sono contento perché è arrivata una vittoria che ci permette di cominciare con il piede giusto la nuova annata sportiva. E’ stato un ottimo inizio, ora dobbiamo continuare a lavorare per continuare a raccogliere successi strada facendo”.

Come ti stai trovando in questa nuova avventura con il Cln Cus Molise? “Mi sto trovando molto bene sia con la squadra che con il mister abbiamo un obbiettivo comune da raggiungere. Insieme ai miei compagni lavoro duramente per riuscire ad andare il più lontano possibile. Poi alla fine tireremo le somme”.

Sabato comincia il campionato e si andrà a Mantova. Quali le sensazioni per l’esordio? A Mantova sarà una gara molto difficile: trasferta lunga contro una squadra di valore. Stiamo lavorando per farci trovare pronti e cercheremo di portare a casa i primi punti in campionato.

Sarà un campionato lungo e difficile, dove potrà arrivare il Cln Cus Molise? “Il girone quest’anno è più duro ma l’obiettivo rimane sempre la serie A2 élite anche se non sarà facile raggiungerlo”.

In allenamento lavorate molto con il preparatore Gaetano Bova e il mister. Come sta andando? “In allenamento con il preparatore Gaetano Bova lavoriamo molto bene. Insieme a Vinicius e Luca Mariano diamo sempre il massimo cercando di mettere a frutto i suoi consigli per essere utili alla causa il più possibile”.