Presentati a Trivento i candidati al Parlamento del Partito Democratico. Ad aprire il giro di interventi tenutosi in Piazza Fontana e coordinati da Armando Quici, domenica 18 settembre, è stata la candidata Caterina Cerroni, che ha rimarcato la sua esperienza politica nel territorio, in particolare delle aree interne vivendo la realtà di Agnone, e di conseguenza la conoscenza delle criticità, “a differenza degli altri, noi siamo collegati con la società civile – ha esordito Cerroni – e le battaglie iniziate da anni le porteremo nella Capitale”. Cerroni ha evidenziato l’emergenza Sanità e Viabilità, punti deboli collegati e facenti parte di un sistema frutto di una politica sbagliata del centrodestra regionale. Rossella Gianfagna, prima di inoltrarsi nel suo intervento, si è sentita di chiedere scusa ai cittadini presenti per il “cabaret messo in scena dai candidati del centrodestra – ha detto la Gianfagna – io non sono stata educata al cabaret, sono stata invece educata alla cultura, all’istruzione, al crescere e il cabaret lo farei fare a chi è del mestiere”. Il rettore-dirigente scolastico del Mario Pagano di Campobasso ha parlato poi di Turismo lento, del concetto di Ritornanza, possibili punti di rilancio dell’economia molisana. La candidata alla Camera dei Deputati Alessandra Salvatore ha fatto appello al senso di responsabilità “che ci accomuna, chiedo un voto consapevole – ha detto l’ex assessore alle Politiche sociali del Comune di Campobasso – abbiamo bisogno di voi e vi chiediamo di fare una scelta, quella dei diritti fondamentali, quella del diritto alla vita, e di tutti quei diritti che vengono quotidianamente calpestati da una parte politica irresponsabile e scellerata”. Il candidato Peppe Cecere ha rimarcato l’assenza del presidente Toma in questa campagna elettorale, “mentre altri presidenti di altre regioni, giustamente, hanno appoggiato la campagna elettorale della propria parte politica – ha detto Cecere – in Molise questo non è avvenuto perché è la peggiore amministrazione degli ultimi 40 anni, basta vedere cosa hanno fatto della nostra Sanità, dove alcune aree sono addirittura sfornite dell’Emergenza”. Ha chiuso il giro di interventi il segretario del PD regionale, Vittorino Facciolla, anch’egli è tornato sulla emergenza Sanità, ricordando come per la Calabria è stato fatto un decreto ad hoc, azzerando un debito molto più corposo, mentre in Molise non è stato possibile per colpa di una classe politica non all’altezza, “la nostra è una vera squadra – ha concluso Facciolla – responsabile e capace e di questo ne sono orgoglioso e sono sempre più convinto di investire sul capitale umano, è questa la strada giusta da seguire per invertire le sorti della nostra regione e del nostro Paese”. A dare supporto ai candidati molisani del PD al Parlamento è stato l’Europarlamentare del Partito Democratico, Andrea Cozzolino, “oggi più che mai – ha esordito Cozzolino – occorre avere la consapevolezza che questo voto assume una importanza particolare, è per la difesa degli interessi nazionali, stiamo vivendo una fase difficile, con una recessione che incombe, e non possiamo permetterci una classe politica inadeguata e irresponsabile”.