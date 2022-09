Share on Twitter

È stato consegnato al reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli, un nuovo ecografo 3D. L’apparecchio consentirà di studiare in maniera approfondita le patologie cardiache molto diffuse che, se trattate in tempo, possono prevenire eventi più gravi.

L’acquisto dell’ecografo, che fa parte di un importante lotto con acquisizione di ben 11 apparecchiature che saranno distribuite sull’intero territorio molisano, rientra in un piano più grande di ammodernamento strumentale degli ospedali molisani che Asrem, grazie al sostegno della Struttura Commissariale, sta portando avanti già da mesi.