Sequestro record di droga dei Baschi Verdi del Gruppo della Guardia di Finanza di Campobasso che hanno arrestato un uomo di 41 anni, residente in Campania, con precedenti, per traffico di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di 1,6 chili di droga. L’uomo era alla guida di un’auto che non si era fermata all’alt del posto di controllo, istituito su una strada statale, in territorio di Guardiaregia. Dopo un lungo inseguimento, è stato raggiunto, bloccato. Nella sua auto, abilmente occultati, di 1,5 chili di hashish – 15 panetti –, 50 grammi di cocaina e 60 grammi di marijuana. Durante l’inseguimento, sono stati esplosi dai finanzieri 3 colpi in aria. Lo spacciatore si è fermato solo quando ha impattato contro un ostacolo. L’auto è stata sequestrata. L’uomo è stato arrestato per spaccio, resistenza, tentate lesioni e violenza privata. La successiva perquisizione in casa del 41enne ha permesso di scovare e sequestrare ulteriori 10 chili di hashish , per oltre 100 panetti, 70 grammi di marijuana e 1.900 euro in contanti, 1 bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto ed una postepay evolution card. L’uomo è stato arrestato per spaccio, resistenza, tentate lesioni e violenza privata.