Camera di Commercio del Molise e Cassa depositi e prestiti, in collaborazione con Regione Molise e Anci Molise, organizzano l’evento ‘Spazio Molise – Il ruolo di Cdp come motore di crescita e innovazione per le imprese e partner strategico della PA’. Si svolgera’ l’11 ottobre alle 11:30 presso la sede della Cciaa Molise a Campobasso. “L’incontro, fa sapere la Cciaa – sara’ occasione di confronto con gli enti e le imprese locali per approfondire insieme le soluzioni di Cdp dedicate all’innovazione e alla crescita delle imprese e gli strumenti forniti a supporto del territorio anche in ambito del Pnrr”. Nel corso dell’evento, che si svolgera’ in presenza, e’ prevista la sezione ‘Domande e risposte’ utile ad approfondire quesiti di interesse. Il numero di posti all’interno della sala e’ limitato, per questo e’ necessario iscriversi entro il 27 settembre cliccando su un link accessibile dalla pagina web della Cciaa.