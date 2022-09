Ritorna, dopo i buoni numeri fatti registrare lo scorso anno il corso di Functional Spartan Training al Cus Molise. Da quest’anno, ad affiancare Andrea Marra ci sarà Marialaura Lombardi che coordinerà gli allenamenti e contribuirà a renderli se possibile più intensi. Il corso tenuto dall’esperto Marra, è adatto ad ogni fascia di età e punta a tonificare il corpo e a mantenere una buona forma fisica. Gli allenamenti si svolgono principalmente in gruppo sono condotti a corpo libero e si basano su esercizi primitivi come strisciare, arrampicarsi, saltare, esattamente ciò per cui il nostro corpo è stato progettato. E’ un programma di allenamento che richiede forza e condizione atletica. Questa pratica combina un insieme di movimenti eseguiti ad alta intensità per tonificare tutta la muscolatura. Un mix di sollevamento pesi, esercizi a corpo libero e allenamento cardiovascolare, uniti in un’unica sessione, sempre diversa e non specifica: l’obiettivo, quindi, non è rassodare gli addominali o assottigliare il girocoscia, ma rinforzare tutto il corpo. Ci si esercita con corsa, salto della corda e spostamento di carichi pesanti. Si utilizzano inoltre manubri, anelli da ginnastica, sbarre per trazioni, kettlebell. “Siamo pronti a ripartire – sottolinea Andrea Marra – e dopo una lunga estate tornare all’attività è sicuramente importante per tutti. Cominciamo con rinnovato entusiasmo e con una novità, la presenza al mio fianco di Marialaura Lombardi che mi affiancherà nella conduzione delle sedute di allenamento. Ritengo che una figura femminile sia importante e Marialaura, che ringrazio per la disponibilità, è la persona giusta per dare un ulteriore tocco di qualità al corso. Sono felice di ripartire e mi auguro di riuscire a proseguire sulla strada intrapresa nelle ultime stagioni e se possibile incrementare ulteriormente il numero delle adesioni. Siamo carichi e vi aspettiamo numerosi”.