Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in terapia intensiva al Neuromed di Pozzilli con un serio trauma cranico dopo un incidente in scooter avvenuto questa notte a Larino, nella centralissima Via Mazzini.

Il ragazzo era in sella al motociclo insieme a una ragazza. Avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto. L’amica ha riportato un trauma facciale.

Le condizioni del 16enne da subito sono apparse serie ai soccorritori del 118 giunti sul posto. E’ stato trasportato in ambulanza al San Timoteo di Termoli: i medici hanno ritenuto necessario il trasferimento a Pozzilli, intubandolo, per evitare conseguenze peggiori.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Larino.