Ormai ci siamo. Quella che comincia oggi è l’ultima settimana di campagna elettorale. O meglio sarebbe dire gli ultimi 5 giorni visto che la propaganda si stopperà venerdì sera a mezzanotte in attesa del voto previsto per domenica prossima. Anche il molise si appresta a vivere dunque gli ultimi eventi elettorali a ripetizione e poi gli appelli finali agli elettori. Per la prima elezione dopo il taglio dei parlamentari. Saranno 400 i seggi alla Camera e 200 al Senato.

Fino ad oggi i deputati erano 630 e i senatori 315. Si votera’ solo domenica dalle 7 alle 23. Gli italiani all’estero votano in questi giorni per corrispondenza e dovranno far pervenire il plico con le schede al proprio ufficio consolare, pena annullamento, entro e non oltre le 16 di giovedi’. Lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi, domenica sera, i risultati dunque arriveranno nella notte. Altra novità della tornata elettorale èil voto dei 18enni al Senato, finora per votare i senatori bisogna avere più di 25 anni.

Come funziona il sistema elettorale: i tre ottavi dei seggi si assegnano con l’uninominale secco (vince chi arriva primo nel singolo collegio); i cinque ottavi con il proporzionale e collegi plurinominali.

Se l’elettore traccia un segno sul nome del candidato del collegio uninominale e un segno su un contrassegno di una lista non collegata ad esso il voto e’ nullo. Per il resto sara’ sufficiente tracciare un segno o sul simbolo del partito oppure sul nome del candidato nel collegio uninominale. In quest’ultimo caso il voto sara’ valido anche ai fini dell’elezione del candidato nel collegio plurinominale della lista collegata e, nel caso di liste collegate in coalizione, i voti saranno ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione dei voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Le coalizioni sono soltanto due: il centrodestra composto da FdI, FI, Lega e Moderati; il centrosinistra con ‘Pd – Italia democratica e progressista’, ‘Alleanza Verdi-Sinistra’, Impegno civico e +Europa. Tutte le altre liste, incluse M5s e Azione-Iv, correranno da sole.

Ci saranno sbarramenti: non verranno assegnati seggi alle coalizioni che non avranno almeno il 10% dei voti nazionali e alle singole liste che non avranno almeno il 3%. Per le coalizioni non verranno sommati i voti delle liste collegate che non abbiano superato l’1% dei voti nazionali.