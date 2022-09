Nessuna contrapposizione con il Gemelli, con il quale, per altro c’è collaborazione, ma semplicemente la volontà di fare chiarezza sul contenuto del recente decreto del presidente del Tar, che si è pronunciato sui provvedimenti adottati dalla struttura commissariale. Ha esordito così il presidente della Regione e commissario, Donato Toma, alla conferenza stampa tenuta con il sub commissario Giacomo Papa. E prima di entrare nel merito della vicenda, l’annuncio della riunione del tavolo ristretto, in programma il 27 settembre al ministero dell’Economia e Finanza al quale parteciperanno i dirigenti di questo ministero e quello della Salute. Il Molise chiederà lo sforamento del budget.

Poi il chiarimento sul decreto del presidente del Tar . “Non possiamo essere sospese le prestazioni ambulatoriali per pazienti, già accertati, affetti da patologie oncologiche e cardiologiche che non possono essere rinviate e previste dal 19 settembre al 5 ottobre – ha spiegato Toma – Prestazioni che per altro non sono garantite da altre strutture presenti in regione. Ma per fare questo abbiamo bisogno di poter accedere all’agenda del Gemelli relativa alle prenotazioni. Dati richiesti a non ancora ricevuto”, ha concluso il commissario che ora attendere di conoscere l’esito dell’udienza cautelare presso il Tar, in programma il 6 ottobre.