Sosta triventina per Dodi Battaglia, il famoso chitarrista e voce dei Pooh. Il chitarrista, cantautore e compositore dei Pooh, Dodi Battaglia, ha fatto sosta in un noto ristorante di Trivento, prima del concerto a Guardiabruna, piccolo Comune del vicino Abruzzo, in occasione della ricorrenza di Santa Vittoria. Dodi Battaglia ha soggiornato in un Bed & Breakfasts di Roccavivara, poi ha apprezzato la cucina triventina, dove è stato accolto, con particolare calore, dai alcuni fan e appassionati di musica. Dodi Battaglia, componente dello storico gruppo italiano, scioltosi nel 2016, è in tour per la Penisola con il suo programma ufficiale dell’Inno alla musica, ultima tappa il 9 novembre al Teatro lirico “Giorgio Gaber” di Milano.