Sono partiti da corso Vittorio Emanuele II a Campobasso, i circa 50 equipaggi che hanno preso parte all’edizione 2022 di Ruote nella Storia in Molise e che dal capoluogo di regione porterà i partecipanti a raggiungere il borgo di Pietrabbondante, seguendo un percorso che idealmente vuole congiungere i Monforte ai Sanniti.

L’evento, che vede la tappa molisana inserita nel calendario nazionale ACI Storico, è organizzato dall’Automobile Club Molise, e vede anche in questa nuova edizione la partecipazione di autovetture e moto con oltre 40 anni di anzianità, veri e propri gioielli d’epoca che testimoniano la storia dell’automobilismo vintage regionale e non solo.

Presenti nel momento della partenza, insieme al responsabile dell’Automobile Club Molise Francesco Meleca e al Presidente di ACI Storico Molise Luciano Matteo, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Campobasso, anche il sindaco Roberto Gravina e l’assessore Luca Praitano.

“Siamo onorati che anche quest’anno Aci Storico con la sua manifestazione di punta, Ruote nella Storia, abbia deciso di far partire la tappa molisana proprio dal centro di Campobasso. – ha dichiarato l’assessore Praitano – La promozione del territorio può e deve utilizzare come occasioni di coinvolgimento eventi che, come questo di oggi, sono fra l’altro integrati in una rete nazionale di manifestazioni similari, permettendo così una diffusione più ampia di ciò che il nostro territorio regionale può offrire ai visitatori in termini di storia, cultura e tradizioni.”

La tappa molisana di Ruote nella Storia, permetterà agli equipaggi di visitare gli antichi percorsi stradali della Regione per arrivare fino a Pietrabbondante, borgo incantato nella sua bellezza e sede dell’antico Teatro Sannitico la cui area sacra rappresenta, per le sue caratteristiche architettoniche e per la sua monumentalità uno sei siti archeologici meglio conservati sull’intero territorio nazionale.