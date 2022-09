Il vento sferza il Basso Molise e alcune zone della parte centrale della regione. Raffiche anche di oltre 100 km orari hanno abbattuto alberi, hanno danneggiato strutture. Sono volate insegne, pezzi di impalcature. A rischio anche coperture di cantieri. Al porto turistico di Termoli un gazebo in legno distrutto è finito su un’auto.

Cassonetti da una parte all’altra delle strade. I centri della costa i più colpiti dalla furia del vento. Ma sono decine i paesi in cui è raccomandata la massima prudenza anche negli spostamenti.

Nell’area di costruzione e sistemazione delle barche a Termoli, la copertura di un’imbarcazione è stata quasi scoperchiata

Diverse amministrazioni del Basso Molise hanno invitano la popolazione ad uscire solo se strettamente necessario.

“Gli operai comunali, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono operativi – è scritto nel testo d’allerta del Comune di Termoli – per le necessarie messe in sicurezza e per prestare assistenza alla popolazione.

I collegamenti con le isole Tremiti sono stati sospesi a causa del mare molto mosso che rende impossibile la navigazione.

Una giornata dal doppio volto, una mattinata di sole e il resto vento, pericolo e danni.