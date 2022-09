“Ucraina-Russia. Storia, conseguenze e prospettive di una guerra mondiale”, a San Felice del Molise la presentazione del libro. Gli autori Antonio e Giuseppe Petruccelli presenteranno il volume, con il patrocinio del Comune di San Felice del Molise, domenica 18 settembre, presso il Caffè letterario alle ore 18.00. Antonio e Giuseppe Petruccelli, fondatori della rivista di politica internazionale “Il Cosmopolitico”, presenteranno il loro ultimo saggio attraverso un’approfondita analisi storico-geopolitica delle cause e degli effetti del conflitto in Ucraina. L’evento è inserito all’interno di un tour che gli autori stanno portando avanti in giro per l’Italia, con l’intento di far conoscere il libro e di diffondere a tutti la cultura della politica internazionale.