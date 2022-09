Nel tardo pomeriggio di oggi in Bulgaria tragico incidente stradale: ha perso la vita una ragazza di 19 anni, di Casacalenda. Angela Pangia, era in vacanza con degli amici, è rimasta coinvolta in uno scontro mortale: per lei non c’è stato scampo.

La comunità bassomolisana è sotto shock.

L’ambasciata bulgara ha rintracciato il comune di Casacalenda tramite i documenti di Angela.

“Questo – scrivono i giovani del paese – è il giorno più brutto della nostra vita. Una ragazza dal cuore unico d’oro onesto e umile verso tutti, con un sorriso meraviglioso e con un animo scherzoso. Angela sappi che noi ti avremo sempre nel cuore”