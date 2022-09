Ha solo 22 anni, ma ha già lavorato insieme ai migliori 50 artisti digitali del panorama internazionale. A New York, in occasione dell’esposizione “Art Innovation Gallery” di Times Square, Mattia Pannoni di Fornelli ha presentato la sua opera dal titolo “Utican”. 50 metri di larghezza e 30 d’altezza per un pannello che ha incantato migliaia di osservatori. “Utican rappresenta una presa di coscienza orgogliosa sul fatto che nelle nostre vite non debba esserci bisogno stringente di possedere qualcosa” ha spiegato l’artista nel descrivere la sua creazione. “Un’emozione grandissima quella di poter lavorare insieme a ragazzi considerati come i nuovi Andy Wahrol della nostra società” ha detto Mattia. Innumerevoli gli apprezzamenti per l’opera del fornellese, all’asta è stata venduta alla cifra di 8.500 euro.