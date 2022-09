Resta al Comune di Pietrabbondante il finanziamento di 20 milioni di euro previsto dal Pnrr per il bando “Attrattività dei Borghi”.

Dopo che il TAR Molise aveva già rigettato il ricorso proposto dal Comune di Castel del Giudice teso ad annullare l’assegnazione del finanziamento, anche il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di sospensiva cautelare.

Gli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Marco Scarano hanno dimostrato la legittimità del finanziamento concesso per il progetto “Pietrabbondante, un angolo di mondo tra cielo e terra”.

Soddisfatto il sindaco, Antonio Di Pasquo: “Questa notizia che ci dà la possibilità di continuare il cammino che avevamo intrapreso – ha commentato a caldo il primo cittadino –. Ora cercheremo di recuperare i tempi, visto che le altre regioni sono già a buon punto con l’iter progettuale. Massima soddisfazione per la mia comunità – ha continuato – e ribadisco che il comune di Pietrabbondante non vuole acuire gli scontri, vogliamo solo iniziare un percorso per portare avanti il nostro progetto in tutto l’Alto Molise. Il finanziamento permetterà la realizzazione di importanti interventi di valorizzazione del piccolo borgo molisano – ha concluso Di Pasquo – che tra l’altro ospita un sito archeologico famoso in tutto il mondo”.