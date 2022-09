Il corso di yoga è in rampa di lancio al Cus Molise sotto lo sguardo attento di Maria Giovanna D’Attilio. “Sono molto contenta di inserire lo yoga nel panorama delle attività sportive proposte dal Cus Molise – spiega – in quanto la considera una disciplina completa non solo per il corpo.

Yoga significa unione di mente, corpo e spirito, definizione semplificata di una disciplina molto complessa . Le sue origini sono antichissime e per me che sono laureata in scienze motorie e ho fatto sempre discipline artistiche e sportive, è stata una rivelazione. Mi rendo conto che gli Yogi avevano delle conoscenze profonde della natura umana, derivate dall’esperienza. Noi oggi cerchiamo di dimostrare con ricerche settoriali in ambito accademico-scientifico, il beneficio dello yoga sulla salute. Il mio invito è a farne esperienza perché la migliore ricerca è quella che si fa personalmente. Non ho dubbi che ci saranno dei benefici relativi alla flessibilità del corpo, alla respirazione, alla concentrazione mentale. Tutto il resto è da scoprire”.

Le lezioni si svolgeranno martedì e giovedì dalle 17 alle 18.