Trenta minuti di allenamento per tenersi in forma. Al Cus Molise è possibile grazie al corso di Teca Switching. Domani, venerdì 16 settembre, ci sarà la possibilità di prova gratuita dalle 13,30 alle 15 con allenamenti scaglionati da 30’ ognuno. Una seduta intensa che permette in poco tempo di mantenere la linea. Allenare la forza in piedi è la maniera più positiva e naturale di migliorare la stabilità, la flessibilità, l’equilibrio. Switching è l’unico sistema di allenamento che coinvolge tutte le catene muscolari, sollecitate in modo attivo e costante. Intuitivo, si adatta alle esigenze fisiche e motorie dell’utente. Efficacia e semplicità sono straordinarie. “Invito tutti a provare questo allenamento assai particolare – spiega l’istruttore Manuel Di Palma – parliamo di allenamenti adatti a persone di qualsiasi età. Switching è l’unico sistema di allenamento che coinvolge tutte le catene muscolari, sollecitate in modo attivo e costante. E’ intuitivo e porta l’utente ad una condizione ottimale”. L’appuntamento al Cus Molise è lunedì mercoledì e venerdì con possibilità di scegliere la fascia oraria più comoda alle proprie esigenze. “Lavoreremo in una sala ampia e con macchinari di ultima generazione che permettono sedute efficaci e di qualità. Non resta che venire a provare”.