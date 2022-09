Finalmente ci siamo, questo fine settimana ripartono ufficialmente i campionati di eccellenza e promozione. Lo slittamento indetto dal comitato molisano della Figc, ha permesso al Campodipietra e al Castel di Sangro di sistemare le relative posizioni. Le due società, dopo aver rinunciato alla Coppa Italia, sono riuscite a risolvere i problemi e presentarsi regolarmente al via delle ostilità. Una notizia positiva per tutto il movimento calcistico regionale anche perché, considerati i tempi stretti, il comitato non poteva provvedere ai ripescaggi dal torneo di promozione. Si parte sabato con tre anticipi in Eccellenza, precisamente Olympia Agnonese – Campobasso, Pietramontecorvino – Aurora Alto Casertano e Sesto Campano – Ururi. La sfida per la vittoria del campionato dovrebbe essere una questione a due tra il Campobasso 1919 e l’Isernia, possibili outsider l’Aurora Alto Casertano ed il Venafro. I rossoblu sono in fase di allestimento ma i programmi del nuovo presidente Matt Rizzetta sono ambiziosi per cercare subito il salto di categoria. In attesa della sentenza del Consiglio di Stato, in merito al ricorso del Campobasso calcio di Gesuè, il comune non potrà dare il nulla osta per l’utilizzo di Selvapiana, per questo motivo il 1919 giocherà sicuramente la prima uscita di campionato all’antistadio. L’Isernia, campione in carica della Coppa Italia regionale, e reduce da un secondo posto nella passata stagione, si è organizzata per tempo con l’obiettivo di salire in serie D. Sfumato il ripescaggio chiesto in estate, la società biancoceleste si è subito mossa per conferma il blocco dello scorso anno con qualche innesto di qualità. Non solo queste due protagoniste annunciate, diverse società si sono attivate per disputare un buon torneo, come il Sesto Campano, il Pietramontecorvino, il Guglionesi, il Venafro e l’Alto Casertano reduce dalla stagione scorsa vissuta in serie D. Da tenere sott’occhio anche le neo promosse Turris e Campomarino, due società attive sul mercato estivo e con la volontà di sorprendere giornata dopo giornata. Ricordiamo infine che per ovviare al ritardo di una giornata sulla tabella di marcia, la Figc ha fissato un turno infrasettimanale mercoledì 28 settembre, dove si giocherà la terza giornata di campionato.