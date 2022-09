Il Campobasso di Rizzetta e Rispoli riparte domani dal Civitelle di Agnone per la prima giornata del campionato di eccellenza. I rossoblu proveranno a riconquistare sin da subito la quarta serie, ma la concorrenza si preannuncia agguerrita. A dare battaglia ai rossoblu certamente l’Isernia, ma anche l’Aurora alto Casertano potrebbe essere una valida outsider. Nella conferenza di ieri a cui sono accorsi anche alcuni tifosi rossoblu, la società ha illustrato i piani dando voce a tutti quelli che saranno i protagonisti: dal team manager Ivano Maselli, trentottenne avvocato campobassano al dirigente Candido De Lisio fino al ds vastese Pino De Filippis passando all’aspetto tecnico con l’allenatore Pino Di Meo giunto nel capoluogo con il suo vice Andrea Troia al preparatore dei portieri Cicioni. Seduti al tavolo della conferenza pure il difensore Vanzan, il neo capitano Tizzani, anch’egli campobassano, ed il centrocampista Fazio. La neo società ha preferito non addentrarsi troppo su quello che è stato fino a qualche mese fa – la serie C persa dopo cinque ricorsi consecutivi bocciati – e prova a guardare al futuro con rinnovato ottimismo benchè si riparta dal massimo torneo regionale, il vero dispiacere della vicenda calcistica estiva. Maselli ha rimarcato l’entusiasmo di Rizzetta e Cirrincione con i quali esiste un dialogo fitto a distanza ed ha evidenziato come nel giro di qualche giorno si sia fatto il lavoro che di solito si svolge in due mesi. Tutti gli intervenuti hanno espresso la consapevolezza del fatto che il Campobasso verrà atteso su ogni campo come l’avversario da battere.

Da ieri in rossoblu il difensore classe ’92 Raffaele Cavallini, lo scorso anno al Sant’Antonio Abate in eccellenza campana; il portiere classe 2003 Ciro Pinto lo scorso anno al Sorrento in serie D; il classe 2004 Lorenzo Colombo già pedina della juniores rossoblu; il centrocampista francese classe 2001 Axel Traorè dal Molfetta con un passato recente in serie con la CinthyAlbalonga; in rossoblu anche l’esterno d’attacco Filippo Franchi, classe ’98 dall’Ostia mare ma con un passato anche nelle fila del Matelica e già avversario del Campobasso nelle stagioni in serie D; infine, è del Campobasso il difensore centrale classe ’97 Cristian Ioio proveniente dal Formia eccellenza laziale. Questo il gruppo ufficializzato ieri. Il ds De Filippis promette la ciliegina sulla torta entro lunedi prossimo. Si tratta di un attaccante che può alzare il livello del reparto offensivo rossoblu. Il dirigente intende aspettare non oltre lunedi. Poi, in caso di risposta negativa del calciatore, l’attenzione di De Filippis si sposterebbe altrove. Intanto, domani tutti in campo per l’esordio Olimpia Agnonese – Campobasso sarà diretta dal signor Simonelli di Isernia.