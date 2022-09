Un’area di 5mila e 200 metri quadrati adibita a discarica abusiva e un capannone di 400 con tetto in amianto, gravemente lesionato e in parte crollato, nel territorio di Ururi sono stati sequestrati dal finanzieri del reparto operativo navale di Termoli in collaborazione con l’agenzia regionale di protezione ambientale.

Nel terreno della maxi area, soggetta tra l’altro a vincoli paesaggistici e ambientali, i militari hanno rinvenuto rifiuti di vario genere ritenuti particolarmente dannosi per l’ambiente e nocivi per la salute umana: hanno sequestrato lastre di eternit raccolta in sacconi, cumuli di detriti provenienti da attività di demolizione, veicoli abbandonati, rottami di diversa natura. C’erano anche vecchi frigoriferi e televisori, pneumatici e contenitori di solventi e vernici.

Il proprietario e l’imprenditore agricolo che gestisce l’area sono stati denunciati per reati ambientali e illecito smaltimento di rifiuti.

“L’attività – è scritto in una nota della Guardia di Finanza – testimonia ancora una volta la trasversalità dell’azione dei Reparti Aeronavali delle Fiamme Gialle che concorrono alla prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, a terra e in mare, a tutela della salute dei cittadini e a presidio del delicatissimo ecosistema ambientale e paesaggistico nazionale”