Presentati a Trivento i candidati di Forza Italia alla Camera e Senato. Lotito: è ora di aprire il cantiere Molise. Presso il Centro polifunzionale comunale, il sindaco Pasquale Corallo ha fatto gli onori di casa ai candidati di Forza Italia al Parlamento italiano: Lorenzo Cesa, Claudio Lotito, Annaelsa Tartaglione e Nicola Cavaliere. Lorenzo Cesa ha aperto la serie di interventi, puntando sulle criticità della regione: salute, viabilità, spopolamento. “Saremo vicino alle comunità locali, metteremo in campo azioni politiche con concretezza e gioco di squadra – ha detto Cesa – Porteremo le istanze dei molisani a Roma, con forza, competenza e decisione”. Cesa ha poi citato i 14 punti del programma nazionale, punti che nascono da valori condivisi da tutta la coalizione, quali difesa del Paese, famiglia, vita. “Urge una legislatura di cambiamento per il Molise – con queste parole ha esordito Claudio Lotito – è ora di aprire il cantiere Molise, per il riscatto di questa terra meravigliosa, fatta di gente dignitosa e soprattutto vera”. Lotito ha prefigurato l’eliminazione del commissariamento della Sanità, un intervento poderoso alle infrastrutture, ferme agli anni ’60, e uno sviluppo delle reti digitali, “in Molise ciò che manca è una cabina di regia – ha concludo Lotito – un gioco di squadra. La politica nazionale ha dimenticato questa regione, anche grazie ai suoi attuali rappresentati in Parlamento, mentre le altre regioni lucrano sulle eccellenze del Molise”. L’onorevole Annaelsa Tartaglione ha rimarcato il concetto della vittoria come unico obiettivo del centrodestra, “la nostra coalizione si fonda su valori quali il garantismo, europeismo, liberismo – ha detto la Tartaglione – noi rappresenteremo realmente la nostra regione, dandogli la svolta decisiva”. Ha concluso la serie di interventi, l’assessore regionale Nicola Cavaliere, il quale ha voluto mettere in evidenza, anche con una certa veemenza, la litigiosità della classe politica molisana, “mentre le altre regioni si muovono compatte nei momenti importanti, noi ci disgreghiamo perdendo finanziamenti e occasioni di sviluppo – ha detto Cavaliere – il commissariamento della Sanità ne è un esempio, in altre parti è stato superato grazie alla coesione ed una linea d’azione univoca”.