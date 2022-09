L’Agenzia per la Coesione Territoriale premia l’Area Interna delle Mainarde. Il progetto presentato dall’ambito territoriale in collaborazione con l’Università del Molise è risultato tra gli ammessi al finanziamento di dottorati triennali sulle aree interne. 75Mila euro per la realizzazione di uno studio sulla storia della linea Gustav, il tratto fortificato che abbraccia le Mainarde molisane e che, durante la seconda guerra mondiale, spezzò in due la penisola italiana.

Obiettivo del progetto è quello di predisporre una carta geografica tematica e interattiva che evidenzi ogni tipo di evento bellico accaduto nella zona. E se nel 1943 durante la campagna militare di Hitler l’importanza della linea Gustav era prettamente di carattere difensivo, nel 2022 la sua rilevanza viene traslata sul piano turistico. Nel corso dei tre anni il dottorato prevede, infatti, la realizzazione di attività sul territorio che garantiranno un importante afflusso turistico.

“Abbiamo raggiunto un altro importante risultato finalizzato alla promozione del nostro territorio, ora ci aspettiamo grande partecipazione da parte degli studiosi” ha detto Marisa Margiotta, sindaca di Castel San Vincenzo comune capofila dell’Area Interna Mainarde.