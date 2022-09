Il Molise riparte anche dalla Cultura, un settore che negli anni è stato sottovalutato ma che invece registra una forte ripresa. In otto mesi, infatti, si sono registrati 47 mila visitatori in più. Secondo la Direzione regionale dei Musei i dati, riferiti al 2022, sono ampiamente positivi. In particolare il bilancio fino al mese di agosto è nettamente superiore ai due anni precedenti: nel 2020 i visitatori erano stati 36 mila, 38 mila nel 2021. “Pur mancando ancora i dati di settembre – prosegue la Direzione Musei – il periodo estivo ha registrato un notevole aumento a luglio, con 5300 visitatori, 15 mila in agosto, rispetto al 2019 quando tutti i luoghi di cultura erano aperti anche durante la settimana, a dimostrazione del trend in crescita rispetto al periodo post pandemico. E proprio per potenziare l’offerta culturale in regione, alcuni tra i più importanti siti statali, da questa settimana saranno aperti durante la settimana e non solo nel weekend. Si tratta del complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno, del Museo archeologico di Santa Maria delle Monache, del museo nazionale del Paleolitico di Isernia, del santuario italico di Pietrabbondante, il museo sannitico e palazzo Pistilli di Campobasso, il castello angioino di Civitacampomarano e quello di Capua, a Gambatesa. L’annuncio è della Direzione regionale Musei che sottolinea come saranno assunti gli assistenti alla Fruizione e vigilanza, reclutati con concorso nazionale. Il tutto per potenziare ulteriormente l’offerta culturale in Molise.