Cordoglio dell’Unione cuochi regionale per la scomparsa dello chef Luca Mignogna. A porgere le condoglianze per la improvvisa scomparsa dello chef Luca Mignogna è il Presidente provinciale della Federazione Italiana Cuochi, Giuseppe Scarano, a nome dell’Unione Cuochi Regionale, di cui è presidente Massimo Talia. “Non possiamo esprimere che il nostro sgomento, incredulità e dolore per l’improvvisa scomparsa del nostro caro collega Luca Mignogna – comunica Giuseppe Scarano, titolare di un noto ristorante con sede a Trivento – non solo per la triste ed inattesa notizia, ma per il suo carattere, per la passione che metteva nel suo lavoro, per le sue doti apprezzate da tutti. A noi mancherà soprattutto la tua amicizia. A nome della nostra Federazione, faccio le condoglianze ai familiari di Luca”.