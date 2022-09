Share on Twitter

Anche a Termoli è suonata la prima campanella per l’inizio del nuovo anno scolastico, un anno di rinascita e ripartenza dopo due anni di Covid.

Tanta l’emozione dei più piccoli per questa nuova avventura.

Niente più mascherine distanziamento e didattica a distanza ma la prudenza deve rimanere la parola d’ordine, perché il virus circola ancora.

Un anno scolastico ricco di novità per gli studenti della scuole media dell’Istituto “Achille Pace” di Difesa Grande che da quest’anno è entrato nella rete Dada, acronimo di Didattiche per Ambienti d i Apprendimento cioè il modello campus, l’unico in tutta la Regione.

Ad’ accogliere i ragazzi del primo anno gli studenti di terza che svolgeranno per la prima settimana il ruolo di tutor accompagnando i più piccoli all’interno della scuola a ogni cambio aula.