Anche gli studenti di Isernia sono tornati a scuola questa mattina. In migliaia hanno varcato la soglia degli istituti del capoluogo pentro.

Tra i ragazzi c’è tanta serenità per il ritorno alla normalità: niente più mascherine in classe e stop al distanziamento tra banchi. “Finalmente non dobbiamo più seguire gli obblighi degli scorsi anni – dice un’alunna del Cuoco-Mauppella – Va tutto per il meglio, spero solo di non essere rimandata in matematica!”. E ancora un’altra studentessa all’inizio del primo anno delle superiori: “Avevo un po’ di paura, ero titubante su questo nuovo percorso. I prof, però, ci hanno fatto sentire a nostro agio”.

Tra la folla di studenti all’uscita si nasconde anche qualcuno che è già in agitazione per l’esame di maturità: “Le materie che mi preoccupano di più sono matematica e fisica, mi auguro di farcela!”.