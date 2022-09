Percorsi educativi, la Caritas di Trivento assegna 20 borse di studio per iscritti al primo anno scuola secondaria secondo grado. Il progetto denominato “In cammino verso la scuola con la Caritas”, per il nuovo anno scolastico, intende assegnare 20 borse di studio per l’acquisto di libri di testo e materiali didattici, finanziate con fondi propri e con fondi ordinari diocesani 8xmille. Accompagnerà così nel loro percorso scolastico ragazzi che rischiano di vedersi preclusa la possibilità di coltivare gli studi superiori a causa dell’insufficienza del reddito familiare. L’intervento, ciascuno per un valore di Euro 500,00, è destinato agli studenti che hanno terminato la terza media nell’anno scolastico 2021-2022 e sono iscritti al primo anno della scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2022-2023. L’assegnazione della borsa di studio avverrà a seguito di procedura selettiva, previa presentazione della domanda e formulazione di graduatoria sulla base della situazione economica e lavorativa familiare, numero dei figli in età scolastica. Per informazioni è possibile contattare Caritas Diocesana di Trivento – tel. 0874 873230 dal lunedì al venerdì – dalle ore 9.30 alle ore 12.30. I requisiti per la partecipazione e per l’accesso alla graduatoria sono: essere residente in uno dei comuni della Diocesi di Trivento; aver conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2021-2022; essere iscritto al primo anno di iscrizione ad un Istituto di istruzione secondaria di II grado; essere in possesso di certificazione ISEE in corso di validità fino a Euro 15.000,00. La domanda di partecipazione – scaricabile dal sito www.caritastrivento.it e indirizzata alla Caritas Diocesana di Trivento, C/da Vivara 185, 86029 Trivento (CB9) – deve pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2022. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. La domanda presentata e firmata da un genitore o legale rappresentante dello studente deve essere redatta secondo il modello allegato al bando. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di seguito indicati: Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente (genitore o legale rappresentante dello studente); Fotocopia del codice fiscale del richiedente; Fotocopia del diploma di III media; Ricevuta di iscrizione ad un Istituto di istruzione secondaria di II grado; Attestazione ISEE in corso di validità. Lista dei libri adottati dalla propria scuola con evidenziazione dei testi da acquistare. Le domande potranno essere presentate: a mano presso gli Uffici della Caritas Diocesana in Trivento – C/da Vivara 185 – Chiesa San Casto nei giorni feriali, esclusi il mercoledì ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; a mano presso il Centro di Ascolto Caritas di Agnone – c/o Chiesa SS. Maria di Costantinopoli – al mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; mediante spedizione alla mail: caritastrivento@gmail.com