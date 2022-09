Share on Twitter

Share on Facebook

Covid: scende ancora il numero dei contagi. Oggi – mercoledì 14 settembre – in regione 65 nuovi positivi su 583 tamponi, il tasso di positività è all’11,1 per cento. I guariti sono 59. Sul fronte ospedaliero nessun nuovo ricovero e un paziente dimesso. Al Cardarelli sono ora 11 i pazienti covid, uno solo è in terapia intensiva.