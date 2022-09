Il gruppo del Campobasso 1919 rinnovato per gran parte si è ritrovato per il primo allenamento questa mattina sul sintetico di Campodipietra. Lavori agli ordini di Pino di Meo, una vecchia conoscenza in Molise ma mai sulla panchina rossoblu, e del suo staff di cui torna a fare parte Cristian Cicioni. A dirla tutta, quest’ultimo aveva svolto anche una prima parte di ritiro per il Campobasso della Lega Pro a Paduli, salvo poi dover modificare gioco forza i suoi piani. Il nuovo socio Rizzetta annuncia una conferenza stampa per domani al Circolo Sannitico, un luogo mai optato negli ultimi anni per gli incontri delle società di calcio con i giornalisti. Sarà l’occasione per presentare alla piazza il tecnico, il ds e i nuovi arrivati in rossoblu. Sarà l’avvocato campobassano Maselli il delegato sul territorio per conto di Rizzetta che segue con attenzione a distanza l’evolversi della situazione. Ieri giornata intensa ricca di incontri per il neo ds De Filippis. In rossoblu sono tornati il difensore veneto Nicola Vanzan, fra i protagonisti della promozione in serie C del 2020/2021, i centrocampisti campobassani Albino Fazio e Federico Di Lallo, rispettivamente classe ’90 e ’92. Da registrare gli ingaggi del mediano agnonese Lucio Di Lollo, classe ’93 e del centrocampista Daniele Di Bari, originario di Barletta, classe 2001, lo scorso anno al Castrovillari in serie D. Non solo: la società sarebbe vicina all’ingaggio di un esterno olandese, Alvin Daniels, classe ‘94 che al suo arrivo in Itala ha giocato lo scorso anno nelle fila del Como promosso dalla Lega Pro alla serie B. E’ in prova un difensore olandese, classe ‘95, Kenneth Duah che potrebbe essere prossimo all’accordo. Come si può facilmente evincere, la dirigenza sta ragionando pure in prospettiva con l’ingresso in rosa di profili che potrebbero risultare utili anche in una categoria superiore. L’obiettivo di Rizzetta e della società è quello di offrire una rivincita immediata ad una tifoseria che nel breve volgere di qualche mese è passata dai campi di serie C al sale dei tornei regionali. Non solo: il socio americano intende conferire una ribalta internazionale alle vicende della nuova società provando a far interessare tifosi ed operatori economici di origini molisane che si sono trasferiti oltre oceano. In questo senso è stato già siglato un accordo con un’azienda di Montreal fondata da un emigrato molisano di Ururi.

La tifoseria reagisce stando alla finestra rispetto al nuovo progetto che ha radici in eccellenza, ma la serietà e la bontà di un progetto potrebbero persuadere molti nel corso della stagione. Il motto che fa il giro dei social negli ultimi giorni racconta di un lupo che è ferito, ma non è morto. Voltare pagina è tutt’altro che facile, ma le circostanze indipendenti dalla volontà di tutti, impongono proprio questo. La società ha inteso diffondere una lettera in mattinata in cui riassume i contenuti degli scorsi giorni e si dice dispiaciuta per la categoria di partenza, ma a volte piu’ sofferenza c’è, piu’ sarà bello. Le ultime settimane sono state frenetiche. Rizzetta ringrazia tutte le persone che hanno sposato il progetto e aggiunge che non doveva andare cosi. “L’importante e’ che ci siamo. Nessuno ha mai regalato niente a questa piazza, e questo progetto rappresentera’ il vero significato di ripartire dal basso, cosi’ per tornare in alto.” Questo il sunto di una missiva che il socio americano ha indirizzato alla città. Si riparte, dunque, da una nuova società e da sabato prossimo quando il Campobasso di Rizzetta e Rispoli debutterà in Eccellenza sul campo dell’Olimpia Agnonese alle ore 15:00 in anticipo