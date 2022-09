Oltre 35mila studenti molisani domani torneranno in classe. Già dal primo settembre sono rientrati anche gli insegnanti. Quest’anno, in Molise, sono stati assunti a tempo indeterminato 187 docenti e 58 ATA; a tempo determinato le assunzioni tra i docenti sono state 815 e 90 tra gli ATA.

“E’ un anno importante perché si rientra in classe nella normalità” ha sottolineato nel suo videomessaggio il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Anna Paola Sabatini.

“Inizia un nuovo anno scolastico e, con esso, una nuova avventura. Un “in bocca al lupo” a tutta la nostra Comunità scolastica, ma – spiega – soprattutto un grande abbraccio a tutte le nostre studentesse e ai nostri studenti. Ragazzi, è un anno importante, si ritorna alla normalità, ma la mia raccomandazione, ora più che mai, è davvero quella di non abbassare la guardia rispetto alle regole che in questi ultimi anni abbiamo imparato per difenderci dal Covid”.

“È una indicazione tanto più importante proprio perché i filtri che abbiamo a disposizione sono sempre meno – continua Sabatini dell’Usr Molise – e diventa sempre più essenziale il comportamento di ciascuno di noi per continuare a godere di questa situazione di raggiunta normalità che abbiamo conquistato. Quindi, davvero, Buon Anno Scolastico a tutti. Impegnatevi, non risparmiate alcuna energia, perché in questa ricetta c’è il risultato per il vostro futuro”.