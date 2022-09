L’assessore all’Istruzione del Comune di Campobasso, Luca Praitano, ha voluto inviare al mondo della scuola e in particolare ai giovani studenti, un augurio particolare per l’anno scolastico che andrà a iniziare domani, mercoledì 14 settembre

“Il nuovo anno scolastico è finalmente arrivato. – ha detto l’assessore – L’inizio è sempre contraddistinto da sentimenti contrastanti per gli studenti e l’augurio è rivolto a loro perché sia un anno pieno di soddisfazioni.

Un augurio speciale voglio rivolgerlo, in particolare, a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che vivono la scuola con troppa apprensione e afflitti da un costante senso di disagio che amano chiamare ansia.

L’auspicio – ha dichiarato in conclusione Praitano – è che voi ragazzi possiate vivere il vostro percorso non come se foste su un ring, dove la parola d’ordine è competizione, ma come in un fantastico luogo dove la curiosità e la socialità prendano il sopravvento, aiutandovi ad affrontare l’impegno nel migliore e più completo dei modi.”