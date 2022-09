Sergio Di Cillo, 69 anni, di Ripalimosani è morto travolto da un’auto sul viadotto di Pratantico, vicino la citta di Arezzo. l’incidente è avvenuto due notti fa, intorno all’1:30. L’uomo alla guida dell’utilitaria di è fermato, dopo l’incidente, e ha chiamato i soccorsi. Purtroppo per Di Cillo non c’è stato nulla da fare. Le indagini della Polizia Stradale di Arezzo hanno permesso, dopo ore, di identificare la vittima che viveva da solo, da anni ad Arezzo dove lavorava. Il fratello, che vive a Ripalimosani, è stato rintracciato e avvertito. Alcuni testimoni, si apprende, raccontano di aver visto un uomo con un telefono in mano che appariva in difficoltà nei pressi della farmacia di San Leo a mezzanotte circa. Potrebbe però non essere la stessa persona. Si indaga per far luce sul perché Di Cillo fosse sul ponte a quell’ora.