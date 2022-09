Nell’ambito della rassegna di incontri culturali organizzata dall’ Auser Venafro APS-Associazione per l’Invecchiamento Attivo, venerdì 16 settembre 2022, con inizio alle 18:00, presso la Palazzina Liberty di Venafro (Is), proietteremo il film “Io ho denunciato” tratto dall’omonimo libro dello scrittore Paolo De Chiara. Prodotto da CinemaSet , il mediometraggio è risultato vincitore del Premio “Starlight International Cinema Award “,miglior film di impegno sociale, alla 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, organizzata dalla Biennale di Venezia, E’ la storia di un imprenditore italiano che subisce per tanti anni l’arroganza criminale da parte di due clan di Cosa Nostra, e che dopo una fortissima crisi interiore denuncia i suoi aguzzini. Entra così in un mondo totalmente sconosciuto, fatto di privazioni difficili da sopportare. Viene trasferito continuamente in altre regioni italiane, cambia continuamente la sua identità, diventa invisibile per scampare a una condanna a morte sancita da criminali senza scrupoli. Una vita da recluso per aver compiuto il suo dovere. Esiste un abisso tra i testimoni di giustizia e i collaboratori. I cosiddetti “pentiti”, termine senza alcun significato, hanno fatto parte delle organizzazioni criminali e decidono di “saltare il fosso “per motivi di mera opportunità e per ottenere sconti di pena; i testimoni sono cittadini onesti senza alcun legame con le mafie: hanno denunciato per l’alto senso di giustizia e legalità. Sarà presente l’autore e interverranno il procuratore della Repubblica di Isernia dr. Carlo Fucci e Massimiliano Travaglini, referente Agende Rosse in Abruzzo, gruppo “Falcone e Borsellino”. Un appuntamento culturale da non perdere, nell’ambito delle attività ad ampio respiro che la nostra associazione organizza sul territorio.