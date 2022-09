Share on Twitter

A Monteroduni sette gattini sono stati trovati uccisi, altri sono vivi ma in gravi condizioni e altri ancora risultano dispersi. È un terribile episodio di violenza sugli animali, avvenuto in un modo subdolo secondo l’associazione animalista Aida&A, che ha annunciato di denunciare quanto accaduto alle autorità competenti.

“Abbiamo fatto immediati interventi – ha detto il sindaco di Monteroduni, Nicola Altobelli -. Sono in corso le indagini per capire quale sostanza tossica sia stata utilizzata. Se fosse individuato il colpevole non esiteremo a costruirci parte civile”.