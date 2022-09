Non vuole piu’ tornare nella casa dove sarebbe stata tenuta segregata per oltre 20 anni e non vuole piu’ incontrare i suoi parenti. Ogni giorno da quando, la settimana scorsa, e’ stata liberata, telefona ai carabinieri per ringraziarli. Si trova in un posto lontano da Casalciprano, il suo paese, il luogo dove avrebbe subito violenze e soprusi dal fratello e dalla cognata. “Lei – raccontano gli investigatori – ha parlato solo quando ha capito che non l’avremmo piu’ riportata in quella casa. Si e’ sentita liberata e a quel punto ci ha raccontato tutto quello che ha subito in questi anni e ha anche firmato la querela”. Moglie e marito sono indagati a piede libero con l’accusa di maltrattamenti e sequestro di persona. Non sono stati ancora sentiti. Avrebbero costretto la loro parente a stare in questa stanza senza riscaldamento. Il paese si divide tra chi crede fondate le accuse e racconta che qualcosa forse non andava in quella casa e chi invece difende i coniugi. A microfoni spenti qualcuno racconta anche del matrimonio della figlia dei coniugi oggi indagati, celebrato in tempi recenti e al quale partecipò anche la donna che sarebbe stata segregata. Il sindaco Eliseo Castelli spiega che sul caso erano stati attivati i servizi sociali ma chiede prudenza.