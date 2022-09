Si è chiusa oggi l’edizione 2022 del campus estivo al Cus Molise. Un’estate vissuta intensamente grazie al grande lavoro di un gruppo di istruttori qualificati (coordinati dal capo campus Mario Faraone) e agli sforzi organizzativi di una struttura che come sempre ha curato tutto nei minimi dettagli. E’ stata un’estate intensa quella vissuta al centro universitario sportivo del Molise, tra giochi e divertimento, escursioni e tante iniziative che hanno reso felici i partecipanti. Tante le adesioni per il centro estivo che ha raccolto consensi su ogni fronte, confermandosi punto di riferimento per bambini e genitori. “Siamo molto contenti di come è andata quest’anno – conferma il capo campus Mario Faraone – sono stati mesi intensi e di grande lavoro da parte di tutti. Voglio ringraziare la struttura del Cus Molise che non ci ha fatto mancare nulla tutti gli istruttori che hanno messo a disposizione la loro passione per gestire al meglio i tanti bambini e ragazzi che insieme alle loro famiglie hanno deciso di darci fiducia. I numeri fatti registrare sono stati importanti a conferma dell’ottimo lavoro svolto nel tempo che ha portato questo campus molto in alto, Ci sono dei bambini, diventati ora ragazzi, che con noi sono cresciuti, abbiamo conosciuto nuove famiglie e anche per questo non nego che sono emozionato nel tracciare un bilancio di questa bellissima estate. E’ terminato un campus che ha regalato enormi soddisfazioni a tutti e di questo non possiamo che essere contenti”. Football camp – Grandi numeri anche per il football camp. Sul sintetico di Giurisprudenza sotto la guida di Manuel Di Palma, Antonio Di Stefano e Lorenzo Mariano con la presenza dell’asso brasiliano Matheus Barichello che ha insegnato i segreti del futsal con la sua classe, i ragazzi hanno trascorso giornate intense all’insegna di tornei e grandi giocate, divertendosi e facendo gruppo. Andata in archivio l’edizione 2022 del campus, l’appuntamento è per il prossimo anno.