Il nuovo corso del Campobasso calcio prende forma sotto le spoglie del Campobasso 1919 società che da tantissimi anni milita nei campionati regionali di Eccellenza e Promozione. Ancora una volta questo titolo funge da salvagente per la rinascita del calcio come successo nel 2013, dopo la bandiera bianca alzata da Ferruccio Capone reduce da tre stagioni consecutive in seconda divisione (ex C2). Ripartire con serietà e trasparenza, questo quello che la piazza chiede al nuovo proprietario del lupo Matt Rizzetta, che proprio nella giornata di ieri ha chiuso ufficialmente l’accordo con l’ex presidente del 1919 Angelo Rispoli. L’imprenditore comunicativo degli states si è fatto trovare pronto all’indomani del rigetto da parte del Tar del Lazio sulla richiesta di partecipazione alla serie D con il titolo posseduto da Gesuè. Matt Rizzetta, insieme al suo socio Nik Cirrincione ha sempre sostenuto i colori del Campobasso. Il suo ingresso in società durante la stagione di Serie D fu decisivo per il salto in Lega Pro, salvo poi ridimensionare il suo apporto per dissidi con Gesuè. In buona sostanza Rizetta voleva aumentare le sue quote societarie per diventare socio di maggioranza in seno alla società, condizione negata dagli ex reggenti che decisero di andare avanti per la propria strada.. sappiamo tutti in che modo si è concluso il percorso.

Guardare avanti è l’unico obiettivo, lasciare alle spalle il passato recente e andare a passi spediti verso il prossimo step. Rizzetta ha dimostrato di amare Campobasso e si è assunto l’onere di riportare subito i rossoblu nel panorama nazionale della serie D. L’unico imprenditore che fattivamente in questo momento si è fatto trovare pronto. L’obiettivo è quello di restituire dignità e concretezza ad un ambiente colpito e frastornato da un uragano. A livello sportivo le intenzioni sono chiare, vincere subito. Lo staff tecnico composto da De Filippis (ds) e Di Meo (allenatore) è al lavoro per allestire l’organico che scenderà in campo questo fine settimana per la prima di campionato. Alcuni giocatori in forza al Campobasso 1919, che hanno già giocato tre gare di Coppa Italia, dovrebbero restare, con l’arrivo di almeno 6/7 nuove pedine per puntare al salto di categoria. Attese novità a stretto giro con la nuova proprietà che sta comunicando con precisione e velocità ogni passaggio che si sussegue. Possibile il ritorno di qualche protagonista della scalata in Lega Pro, giocatori (Vanzan) e collaboratori (Cicioni e altri) che hanno scritto pagine sportive importanti negli ultimi anni. Sul fronte sponsorizzazioni, Rizzetta ha chiuso un accordo di collaborazione con un imprenditore originario di Ururi che svolge la sua attività professionale a Montreal, in Canada.