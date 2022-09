Auto prende fuoco durante l’assistenza meccanica, officina di Trivento devastata dalle fiamme. È accaduto nella mattinata di oggi, 13 settembre, in contrada Vivara nel territorio del Comune di Trivento. Per il titolare dell’officina meccanica era appena iniziata la giornata lavorativa come da routine, ma qualcosa lo ha da subito insospettito, uno strano odore di bruciato proveniente proprio da quell’auto: disposto l’autoveicolo sul ponte sollevatore, per individuare l’origine del guasto, si è poi allontanato per pochi minuti dall’officina. Non avrebbe mai immaginato, al suo ritorno, di trovare l’inferno, così le fiamme divampate dall’auto, con una velocità impressionante, si sono estese divorando l’intera struttura e arrecando ingenti danni. Per fortuna non si sono registrati danni a persone. Sul posto si sono recati gli uomini della locale Caserma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco di Campobasso per domare le fiamme.