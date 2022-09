Bollette idriche a Isernia. Sulla gestione degli aumenti continuano le prese di posizione di amministratori comunali, parti politiche e associazioni. Tra queste anche quella del coordinatore regionale del Partito Comunista dei Lavoratori Tiziano Di Clemente che propone un ritorno alla tariffa del 2020: “La delibera che ha determinato gli aumenti delle bollette idriche è nulla in quanto non contiene per ogni fascia di tariffa né la classe di consumo per metri cubi né la perequazione per nucleo familiare. – ha detto l’esponente del PCL – La legge prevede che se non viene adottata la delibera tariffaria dell’anno 2022, devi applicare quella precedente. Rivendichiamo l’applicazione della tariffa 2020 perché comporterebbe un ‘abbattimento’ di 4 volte sulla tariffa agevolata“.

Di Clemente ha espresso parere sfavorevole anche sulla GRIM, la società pubblica che gestirà la rete idrica del Comune di Isernia. Se da un lato il sindaco Piero Castrataro ritiene che l”adesione alla GRIM sia stato un passaggio fondamentale per ottenere fondi del PNRR relativi al settore idrico, dall’altro per il coordinatore regionale del Partito Comunista dei Lavoratori si tratterebbe di un formalismo che aggraverebbe i costi per i cittadini.