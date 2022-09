Share on Twitter

Al via il workshop transfrontaliero progetto FAME a Civitacampomarano, una settimana dedicata ai giovani artisti. Da oggi 12 settembre e fino al 18, presso il comune di Civitacampomarano, si svolge la settimana di eventi culturali e musicali dedicata a giovani artisti, nell’ambito del progetto FAME finanziato dal programma Italia- Albania-Montenegro. L’evento è organizzato dal Comune di Civitacampomarano con la partecipazione di rappresentanti ed esperti di arte e spettacolo degli altri partner di progetto coinvolti: Comune di Tirana, Teatro Pubblico Pugliese e la Televisione nazionale del Montenegro. Il calendario degli eventi – fa sapere il sindaco paolo Manuele – prevede per il giorno 13 Settembre due workshop dedicati ai giovani artisti molisani e alle organizzazioni culturali del territorio con l’obiettivo di creare partenariati pubblico/privati utili per lo sviluppo di nuovi modelli di creazione di eventi di intrattenimento. Nei giorni 14,15 e 16, presso il Centro Operativo Comunale di Civitacampomarano, si svolgerà “JAM-THEATRE”, un workshop gratuito condotto dall’attore Marco Caldoro dove verranno forniti strumenti utili ai giovani artisti destinati a massimizzare le performance live. Il giorno 17 Settembre sarà dedicato alle esibizioni di Umu Igwe – Daria Tanno, Happy Eborka, Ivan Stray (dal Molise) Blister (selezione pugliese), Kajtnot (selezione del Montenegro) e çeta (selezione dall’Albania), ovvero dei gruppi venutisi a formare durante una serie di audizioni, e seguiti tramite percorsi di accompagnamento con esperti dei settori musicale creativo e discografico. Il concerto si terrà, gratuitamente, presso la splendida cornice del castello di Civitacampomarano e vedrà, oltre l’esibizione degli artisti sopra riportati, il coinvolgimento di ospiti del panorama nazionale quali La Sonata Balorda, Lysa, e Mochi. La serata – chiude Manuele – si concluderà con il dj Set del dj Albanese Fanatek